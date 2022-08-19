Fransa'da yaşayan ve bisikletlerini alarak çıktıkları turlarının rotalarına ekledikleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Roxy ve Tommy çifti Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Burada 2 gün süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan Fransız çift yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı - Son Dakika

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