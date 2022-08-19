Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

19.08.2022 14:59

Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı Fransa'dan bisikletle Doğubayazıt'a gelen çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

AĞRI - Fransa'dan bisikletle Doğubayazıt'a gelen çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Fransa'da yaşayan ve bisikletlerini alarak çıktıkları turlarının rotalarına ekledikleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Roxy ve Tommy çifti Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Burada 2 gün süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan Fransız çift yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Fransa, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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