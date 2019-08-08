Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor

Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor.

">

Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor. İlk hasatında bir milyon pipet üreten çift, plastiğe geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir bir alternatif sunuyor...

Haber Yayın Tarihi:

Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur

FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar