Son Dakika Haberleri: Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor
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Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor

1 saat önce

Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor.

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Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor. İlk hasatında bir milyon pipet üreten çift, plastiğe geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir bir alternatif sunuyor...
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:42 
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