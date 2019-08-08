Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor
1 saat önce
Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor.
Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor. İlk hasatında bir milyon pipet üreten çift, plastiğe geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir bir alternatif sunuyor...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:42
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