Son Dakika Haberleri: Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor
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Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor

40 dakika önce

Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor. İlk hasatında bir milyon pipet üreten çift, plastiğe geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir bir alternatif sunuyor...

Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor, System.String[]
Fransa'nın Plomelin kenti yakınlarındaki bir çiftlikte Yves ve Gaelle Debroc çifti, doğada yok olabilen, yeniden kullanılabilen, sıcağa ve soğuğa dayanıklı doğal pipetler yapıyor. Çift ilk hasatlarında bir milyon "doğal pipet" üretti.

Yarım dönümlük tarlada, plastiğe alternatif olarak çavdar samanından ürettikleri pipetler tamamen organik ve el yapımı.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13 
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