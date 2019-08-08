Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor
40 dakika önce
Fransız çift plastiğe alternatif olarak çavdar samanından pipet üretiyor. İlk hasatında bir milyon pipet üreten çift, plastiğe geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir bir alternatif sunuyor...
Fransa
'nın Plomelin kenti yakınlarındaki bir çiftlikte Yves ve Gaelle Debroc çifti, doğada yok olabilen, yeniden kullanılabilen, sıcağa ve soğuğa dayanıklı doğal pipetler yapıyor. Çift ilk hasatlarında bir milyon "doğal pipet" üretti.
Yarım dönümlük tarlada, plastiğe alternatif olarak çavdar samanından ürettikleri pipetler tamamen organik ve el yapımı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13
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