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Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor

18.08.2021 12:30
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor, System.String[]

FRANSA'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther (78) ile emekli öğretmen olan eşi Lyliane Ganther (74), Türkiye ve Demre aşığı. İlk kez 1983 yılında karavanla Türkiye'ye gelen çift, aralıksız her yıl gelmeyi sürdürdü.

FRANSA'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther (78) ile emekli öğretmen olan eşi Lyliane Ganther (74), Türkiye ve Demre aşığı. İlk kez 1983 yılında karavanla Türkiye'ye gelen çift, aralıksız her yıl gelmeyi sürdürdü. Sadece koronavirüs sürecinde geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çift, bu yıl da ilk fırsatta gezilerini sürdürdü. Alain Ganther, "Burası bizim ikinci evimiz oldu. Lyon'dan yola çıkarken kendimizi evimize, ailemize geliyor hissediyoruz. Türkiye'nin her yerini, 81 ilini gezdik" dedi.

Fransa'nın başkenti Lyon'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther ile eşi emekli öğretmen Lyliane Ganther, ilk kez 1983 yılında Türkiye'ye geldi. O yıl hayran oldukları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunan Fransız çift, her yıl aralıksız şekilde Türkiye'ye gelmeyi sürdürdü. Tüm gezilerini karavanla yapan ve Türkiye'nin neredeyse tamamını gezen çift, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemedi. Bu yıl ise Lyon'dan Türkiye'ye gelmek için yeniden yola çıkan çift, üç gün içinde karavanla Edirne'ye ulaştı. 49 yıllık evli olan Fransız çift, Türkiye'ye 38, Demre'ye ise 28'inci gezilerini gerçekleştirdi.

'DEMRE'YE 28 KEZ, TÜRKİYE'YE 38 KEZ GELDİK'Alain Ganther, "İlk kez 1983 yılında karavanla Türkiye'ye geldim. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'yı gezdim. Hayran olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret ettik. Saygı duruşunda bulunduk. Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdik. Biz Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika kıtalarında 60 ülke gezdik. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyınca her yıl Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Geçen yıl gelemediğimiz için Türkiye'yi çok özlemiştik. 22 Haziran günü yaşadığımız Fransa'nın Lyon şehrinden yola çıktık. Türkiye özlemi o kadar ağırdı ki üç günde Edirne'ye geldik. Çanakkale üzerinden Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek üç gün sonra Demre'deki yerimize geldik. Demre'ye 28 kez, Türkiye'ye 38 kez geldik" dedi.'TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ, 81 İLİNİ GEZDİK'Demre'ye ilk geldikleri yıl Sülüklü Plajı'na karavanlarını park ettiklerini anlatan Alain Ganther, "Bir akşam üstü idi. Karavanımızı koyduk. Denize doğru baktık. Kendi kendimize 'Herhalde cennete geldik' dedik. 28 yıldır aynı yere, aynı noktaya koyuyoruz. Burada akrabamız gibi dostlar edindik. Demreli Serkan Kocakaya bizim için bir oğul, bir kardeş oldu. Türkiye ve Demre'de önce insanları tanıdık. Dostluklar kurduk. Burası bizim ikinci evimiz oldu. Lyon'dan yola çıkarken kendimizi evimize, ailemize geliyor hissediyoruz. Türkiye'nin her yerini, 81 ilini gezdik. Anadolu'nun her yerinde ilginç anılar biriktirdik. Bu ülkenin insanı her yerde size candan, içten, doğal bir tavırla yaklaşıyor. Size karşılıksız yardım ediyor. Karşılaştığınız her sorunda size yardıma koşuyorlar. Dört kıtada gezdiğimiz 60 ülkenin hiçbirinde bunu görmedik. Burada çiçeklerimiz var. Onları dostlarımıza bırakıyoruz. Gelince karavanımızın önüne getiriyoruz. Çiçeklerimiz sanki bizi bekliyorlar" diye konuştu.'50'NCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZÜ TÜRK DOSTLARIMIZLA KUTLAYACAĞIZ'Türkiye gezileri sırasında Erzurum'dayken bir aracın yolda kaldığını gördüğünü ve durup yardım etmek istediğini kaydeden Alain Ganther, şöyle devam etti:

"Makine mühendisi olduğumu anlatmaya, aracı kontrol etmek istediğimi anlatmaya çalıştım. Aracın tamirini yaptım. Çok şık giyinmiş iki insandı. Bizi ilçeye davet ettiler ısrarla. Biz de gittik. Bir tercüman bulundu. Birisi ilçenin belediye başkanı, birisi de cumhuriyet başsavcısı. Bizi iki gün bırakmadılar. İşte böyle insanlar bizi buraya çekiyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Kalbimiz hep Türkiye'de. 38 yıldır Türkiye'nin, 28 yıldır Demre'nin fotoğraflarını çekerek, bir arşiv oluşturduk. 49 yıllık evliyiz. Gelecek yıl 22 Temmuz günü 50'nci evlilik yıl dönümümüzü Demre'de Sülüklü Plajı'nda Türk dostlarımızla kutlayacağız. 28 yıldır karavanımızı koyduğumuz aynı noktada kutlayacağız. Çünkü biz buranın Demre'nin bir parçasıyız. Türkiye'yi tanıdıkça Fransa'da yaşayan Türklerle daha sıkı dost olduk. Biz yola çıkarken birçok Türk dostumuz Türkiye'deki evinin anahtarını vermek istiyor. 'Gidin kalın' diyor. Böyle insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Belki de Türkiye'nin en büyük zenginliği yardımsever, misafirperver, candan, karşılıksız yardım eden bu güzel insanları. Hepsi ülkesinin birer gönüllü turizm elçisi. Sağlığımız elverdiği sürece Türkiye'ye, Demre'ye gelmeye devam edeceğiz. Bu ülkede 38 yıldır anılarımız var"


Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor

Makine Mühendisi, Türkiye, Emekli, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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