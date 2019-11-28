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Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı
6 saat önce
Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.
Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.
Yeni gıda yasasını yürürlüğe sokan ve Avrupa Birliği'nde (AB) serbest olmasına rağmen glifosat tarım ilaçlarına 2021 yılından itibaren yasak getirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek isteyen çiftçiler amaçlarına ulaşamadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11
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