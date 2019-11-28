Son Dakika Haberleri: Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı
Son Dakika Dünya Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı - Son Dakika Dünya

Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı

6 saat önce

Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.

Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı, System.String[]

Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.


Yeni gıda yasasını yürürlüğe sokan ve Avrupa Birliği'nde (AB) serbest olmasına rağmen glifosat tarım ilaçlarına 2021 yılından itibaren yasak getirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek isteyen çiftçiler amaçlarına ulaşamadı.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 
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