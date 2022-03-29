Fransız Decathlon, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Fransız Decathlon, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

29.03.2022 15:39
Fransız Decathlon, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri Fransız Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.

Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri Fransız Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.

Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.

Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.

2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.

Fransız otomobil üreticisi Renault da 23 Mart'ta, gelen tepkiler üzerine Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. Ancak Auchan ve Leroy Merlin Rusya'daki faaliyetlerini sürdürme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için bu ülkeyi finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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