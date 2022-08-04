Fransız denizci Atlas Okyanusu'nda alabora olan teknede 16 saat hayatta kalmayı başardı - Son Dakika
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Fransız denizci Atlas Okyanusu'nda alabora olan teknede 16 saat hayatta kalmayı başardı

04.08.2022 12:35
Fransız denizci Atlas Okyanusu'nda alabora olan teknede 16 saat hayatta kalmayı başardı

Atlantik Okyanusunda teknesi batan 62 yaşındaki Fransız denizci, 16 saatin ardından kurtarıldı.

Atlantik Okyanusunda teknesi batan 62 yaşındaki Fransız denizci, 16 saatin ardından kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'dan hareket eden tekne İspanya'nın Sisargas Adalarının yaklaşık 23 kilometre açıklarına ulaştı.

Tekneden 1 Ağustos Pazartesi akşamı yerel saatle 20.23'te acil durum sinyali alındı.

Sinyal üzerine 5 dalgıç ve 3 helikopter ile harekete geçen İspanya sahil güvenlik ekipleri, ters dönmüş tekneye ulaştı.

Ekipler alabora olmuş teknenin tabanına vurarak denizciye seslerini duyurmaya çalıştı. Hayatta olduğu anlaşılan Fransız denizciye, kötü hava şartları ve karanlık nedeniyle hemen müdahale edilemedi.

Kaldırma balonları ile teknenin batmasını engelleyen ekipler, ancak sabah saatlerinde denizciyi tekneden çıkardı. 62 yaşındaki denizci 16 saatin ardından kurtarıldı.

Yapay kauçuktan hayatta kalma takımı giyen denizcinin, tekne içinde oluşturduğu hava baloncuğu nefes alabildiği anlaşıldı.

Denizci tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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