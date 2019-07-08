Son Dakika Haberleri: Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı
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Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı

1 saat önce

Fransız devletinin, Paris’teki terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam’a maddi tazminat ödediği ortaya çıktı.

Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı, System.String[]
Fransız devletinin, Paris'i kana bulayan terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam'a maddi tazminat ödediği ortaya çıktı.

Versailles İdari Mahkemesi, "cezaevindeki gözetim koşulları yasal olmadığı" gerekçesiyle devletin Abdeslam'a 500 euro maddi tazminat ödemesini kararlaştırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:37 
Paris, Dünya
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