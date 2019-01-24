Fransız Devrimi'nin Anısına Kurulan Bastille Operası 30 Yaşında
29 dakika önce
Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı.
Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı. …
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/24/fr...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:36 Kaynak: Youtube
Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt
Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı