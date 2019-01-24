Son Dakika Haberleri: Fransız Devrimi'nin Anısına Kurulan Bastille Operası 30 Yaşında

Fransız Devrimi'nin Anısına Kurulan Bastille Operası 30 Yaşında

38 dakika önce

Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı.

">
Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:28 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emiliano Sala'nın Pilotu Son Uçuşundan Önce: Biraz Paslanmışım Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek

Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:06:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız Devrimi'nin Anısına Kurulan Bastille Operası 30 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]