Fransız Devrimi'nin Anısına Kurulan Bastille Operası 30 Yaşında
38 dakika önce
Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı.
Fransız Devrimi'nin 200. yılı için kurulan modern opera sahnesi Bastille 30. yıl dönümünü Hector Berlioz'un 'Truvalılar' operasıyla kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:28
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