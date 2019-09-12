Son Dakika Haberleri: Fransız diplomat Müslümanları hedef alan terör örgütünün üyesi çıktı
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Fransız diplomat Müslümanları hedef alan terör örgütünün üyesi çıktı

46 dakika önce

Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan Marc-Antoine G'nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) adlı Müslümanları hedef alan terör örgütünün Paris bölge lideri olduğu ortaya çıktı.

Fransız diplomat Müslümanları hedef alan terör örgütünün üyesi çıktı, System.String[]

Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan Marc-Antoine G'nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) adlı Müslümanları hedef alan terör örgütünün Paris bölge lideri olduğu ortaya çıktı.


Fransız gazetelerinden Le Parisien Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan 51 yaşındaki Marc- Antoine G'nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) terör örgütünün Paris bölge lideri olduğunu ve eylem hazırlığında olduğu şüphesi ile G'nin 2 Haziran 2019'da Paris havaalanında Fransız otoriteleri tarafından gözaltına alındığını ortaya çıkardı.


Fransa'dan ayrılmamama yasağı getirilen ve diplomatik görevinden atılan Antoine G hakkında "Terör örgütü" üyesi olmaktan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Sorgusu sırasında örgüt toplantısına katıldığını ve Müslümanlara karşı hazırlanan terör saldırısı planlarına yürüttüğünü itiraf eden Antoine G'nin 2017 yılında "Cortes" lakabı ile AFO terör örgütünün Paris bölge sorumlusu seçildiği açıklandı.


Öte yandan helal etiketi ile satılan ürünlere zehir enjekte etmekten başlayarak patlayıcılı ve silahlı saldırılara kadar giden planlar hazırlayan örgütün 33 ile 70 yaş arası kadın ve erkek üyelerinin olduğu ve bugüne kadar 14 üyesinin polis tarafından yakalanıp hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. - PARİS

Fransa, Paris, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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