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Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti
6 saat önce
Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:14
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