Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Fransa 'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

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