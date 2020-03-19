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Fransız doktorlar da aynı bulguya ulaştı: Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor
55 dakika önce
Fransa'nın Marsey Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.
Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.
Testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Covid-10 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:13
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