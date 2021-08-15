Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak

Sarı-Lacivertliler'in yeni forveti Moussa Dembele olacak gibi gözüküyor. 25 yaşındaki Mali asıllı forvete ilgi gösteren Sarı-Lacivertliler, Lyon'dan ilginç bir teklif aldı. Daha önce Ozan Tufan ve Pelkas için gelen Fransızlar, takas önerisi sundu, bu olumlu karşılandı.

OZAN VE ÜSTÜNE PARA

Pelkas ve Dembele'nin kafa kafaya takas edilme ihtimali var. Ancak camia, yönetim, teknik ekip, taraftar, kısacası tüm Fenerbahçeliler Pelkas'ın gitmesine karşı. Burada Ozan'ın ismi ön plana çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler piyasa değeri 20 milyon euro olan Dembele için Ozan+bir miktar para verebilir.