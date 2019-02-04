Son Dakika Haberleri: Fransız Feneri'nin Yolu Yapıldı

Fransız Feneri'nin Yolu Yapıldı

14 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından yapılan ve halk arasında Fransız Feneri olarak bilinen fener yolun bakımının yapıldığını bildirdi.

Fransız Feneri'nin Yolu Yapıldı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından yapılan ve halk arasında Fransız Feneri olarak bilinen fener yolun bakımının yapıldığını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, yolun 5 bin metrekare taş ve bin 500 metre bordür döşenerek yenilendiğini belirtti.

Yolun Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldığını ifade eden Bilgin,"Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği fenerin yolu yapıldı. Elektrik tesisatının olmadığı dönemlerde gaz yağıyla denizi aydınlatan fener, günümüzde elektronik ve plastik yansıtıcılar sayesinde 20 mil uzaktan görülebiliyor. Yeni yapılan yolumuz ile fenere ilginin artacağına inanıyoruz." diye kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız Feneri'nin Yolu Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]