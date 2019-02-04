Fransız Feneri'nin Yolu Yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından yapılan ve halk arasında Fransız Feneri olarak bilinen fener yolun bakımının yapıldığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından yapılan ve halk arasında Fransız Feneri olarak bilinen fener yolun bakımının yapıldığını bildirdi.



Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, yolun 5 bin metrekare taş ve bin 500 metre bordür döşenerek yenilendiğini belirtti.



Yolun Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldığını ifade eden Bilgin,"Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği fenerin yolu yapıldı. Elektrik tesisatının olmadığı dönemlerde gaz yağıyla denizi aydınlatan fener, günümüzde elektronik ve plastik yansıtıcılar sayesinde 20 mil uzaktan görülebiliyor. Yeni yapılan yolumuz ile fenere ilginin artacağına inanıyoruz." diye kaydetti.

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