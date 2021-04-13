Çaykur Rizesporlu Loic Remy, Antalya'da objektif karşısında

CHELSEA, Olimpik Lyon ve Newcastle United gibi Avrupa'nın önde gelen futbol takımlarında forma giyen, kariyerini Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sürdüren Fransız golcü Loic Remy, Antalya'da objektiflerin karşısına geçti.

Antalya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Hüsam Çakaloğlu'na poz vermek için üç günlüğüne kente gelen Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, imajıyla dikkati çekti. 34 yaşındaki oyuncu çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında kullanacak.