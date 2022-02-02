Üye Girişi
Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini "aşağılama" olarak yorumladı - Son Dakika

Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini "aşağılama" olarak yorumladı

02.02.2022 19:13
Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini "aşağılama" olarak yorumladı

Fransız L'Opinion gazetesi, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in sınır dışı edilmesinin kamuoyunda Fransa'ya karşı "aşağılama" olarak değerlendirildiği yorumunda bulundu.

Fransız L'Opinion gazetesi, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in sınır dışı edilmesinin kamuoyunda Fransa'ya karşı "aşağılama" olarak değerlendirildiği yorumunda bulundu.

Gazeteci Jean-Dominique Merchet'in imzasını taşıyan haberde, Meyer'in Mali'den sınır dışı edilmesinin ardından Fransa'nın askeri angajmanı konusunda herhangi bir karar almadan müttefikleri ve ortaklarıyla istişare etmek için kendine zaman ayırdığı belirtildi.

Meyer'in sınır dışı edilmesinin kamuoyunda bunun Fransa'ya karşı "aşağılama" ve ülkenin uluslararası arenada düşüşünün bir işareti olarak değerlendirildiği ifade edilen haberde, "Bamako bile bunu yapabiliyorsa" Fransa'nın "hiçbir ağırlığının" kalmadığı anlamına geldiği vurgulandı.

Haberde, bu olayda çok sayıda Fransız'ın hissettiğinin bunlar olduğu kaydedildi.

Ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine 10 hafta kala bu olayın siyasi sonuçları olacağı ifade edilen haberde, bu olayın ayrıca Avustralya'nın 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmasının ardından yaşandığına dikkati çekildi.

Haberde, bu durum karşısında iki tavır sergilenebileceği, birincisinin Mali'deki cuntanın "onursuzluğunu" kınamak, ikincisinin de " Moskova'nın elini" tutmak olduğu belirtildi.

İlk seçeneğinin en kolayı olduğu, ikicisinin pek hoş olmadığı ancak mümkün olabileceği ifade edilen haberde, Fransa'nın yeni bir dış politika belirleyerek açık şekilde gücünün sınırlarının kabul etmesi gerektiği kaydedildi.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana iki ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki cunta yönetimi "gayrimeşru" olarak nitelemiş, Sahel bölgesinde teröre karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtmişti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Bamako, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini 'aşağılama' olarak yorumladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:54 CHP'li belediye çalışanlarına hac için ücretli izin hakkı tanıdı!
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini "aşağılama" olarak yorumladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement