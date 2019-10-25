Fransız gazeteci Eric Zemmour Cezayir katliamını savundu:

Müslüman dünyasına ve göçmenlere duyduğu nefreti dile getirerek Fransa'nın gündemine oturan gazeteci Eric Zemmour, ırkçı söylemini bir televizyon kanalında yineledi. 1841'de Fransa'nın Cezayir'de Müslümanlara ve Yahudilere yaptığı katliamı savunan Zemmour, "Fransız olmak budur, ben bugün katliamı yapan General Bugeaud'nun yanındayım." dedi.



Sosyal ağlarda paylaşılan kesit büyük tepki toplarken bu demecin dile getirildiği kanalın karartılması için Fransa'nın radyo televizyon üst kurulu (CSA) göreve çağrıldı.