Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor - Son Dakika

Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor

09.10.2020 07:39

Fransız Le Monde gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

Fransız Gazete Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.

"ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR"

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:

"AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

"ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

"RUSYA TEREDDÜTTE"

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Le Monde, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor - Son Dakika


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