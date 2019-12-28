Fransız genç babasını öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransız genç babasını öldürdü - Son Dakika

Fransız genç babasını öldürdü

6 saat önce

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 25 yaşında bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü.

Fransız genç babasını öldürdü, System.String[]

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 25 yaşında bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü.


Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinde, iddiaya göre uzun yıllardır annesine şiddet uygulayan alkolik babasını öldüren 25 yaşındaki genç, gözaltına alındı. Ailenin en büyük oğlu, gece yarısı annesiyle tartışan babasını ruhsatlı silahını kullanarak vurmasının ardından kardeşleri ve annesiyle polislere aynı ifadeyi vermek üzere anlaştı. Babasının annesini boğduğunu ve babasını vurma nedeninin nefsi müdafaa olduğunu iddia eden gencin yalanı, adli tıpta ortaya çıktı. İddialar üzerine yapılan tıbbi kontrolde, boğulma izine rastlanmayınca aile fertleri gerçekleri anlatarak gencin, babasını tartışma sırasında vurduğunu itiraf etti.


Gözaltına alınan genç, "kasten aile büyüğünü öldürmek" suçundan yargılanacak. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti
Korkunç olay! Cin zannettiği kızını silahla vurarak öldürdü Tuğba Kaya'yı öldüren babası- Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:00 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika Haber
21:59 Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor - Son Dakika Haber
21:42 İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:29 İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız genç babasını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]