Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum! - Son Dakika

Fransız kanalı BFM'de Çin'de Covid-19 nedeniyle ölenlere saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada "Pokemonları gömüyorlar" yorumu yapan Fransız gazeteci sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fransız televizyonu haber kanalı BFM'de Çin'de korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 326 vatandaş için yapılan 3 dakikalık saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada büyük skandala imza atıldı. Haber sunucusu Emmanuel Lechypre, canlı yayında verilen görüntüler için "Pokemonları gömüyorlar" diyerek güldü. O anlara sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterirken haber sunucusu Lechypre eleştiri yağmuruna tutuldu.

HABER KANALI BFM'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay üzerine sosyal medyada "medya ırkçılığı" eleştirileri yapılan ve kınanan BFM kanalından açıklama geldi. Özür dileyen kanal yetkilileri, 1 hafta boyunca Lechypre'e uzaklaştırma cezası uyguladığını açıkladı.

Öte yandan haber sunucusu Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum" açıklamasında bulundu.

(İHA)