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Fransız "Hafıza ve Paylaşım" Derneği Başkanı Karfa: "Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır" - Son Dakika

Fransız "Hafıza ve Paylaşım" Derneği Başkanı Karfa: "Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır"

07.12.2021 15:03

Fransa'da kölelikle mücadele konusunda önde gelen derneklerden "Hafıza ve Paylaşım"ın Başkanı Dialo Karfa, köleliğin, çağdaş dünyada sömürgeciliğin mirası olduğunu belirterek bunu, Batılı ve güçlü toplumların, diğer ülkeleri ve halkları istila etmesi ve kendi hakimiyeti altında tutması...

Fransa'da kölelikle mücadele konusunda önde gelen derneklerden "Hafıza ve Paylaşım"ın Başkanı Dialo Karfa, köleliğin, çağdaş dünyada sömürgeciliğin mirası olduğunu belirterek bunu, Batılı ve güçlü toplumların, diğer ülkeleri ve halkları istila etmesi ve kendi hakimiyeti altında tutması şeklinde nitelendirdi.

Ülkenin Nouvelle-Aquitaine Bölgesi Meclisi Üyesi Karfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2 Aralık'ı Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü ilan etmesinin, köleliğin hala bugünün bir sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti.

BM'nin verilerine göre, dünyada yaklaşık 40 milyon kişinin "çağdaş kölelik" mağduru olduğunu ifade eden Karfa, insanların karşı karşıya kaldığı "kölelikle" mücadele etmek için yasaların çıkarılması gerektiğini, böylece bunların sert şekilde cezalandırılabileceğini kaydetti.

Karfa, "Fransa'da kadınlar ve özellikle Afrika'dan gelen siyahi kadınlar, genellikle köle ticareti ve fuhuş ile karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

"Kölelik Batı sömürgeciliğin bir gerçeğidir"

"Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır. Batılı ve güçlü toplumların, diğer ülkeleri ve halkları istila etmesi ve kendi hakimiyeti altında tutmasıdır. Bugün çağdaş kölelik, zorla çalıştırmaktır. Erkekleri, kadınları ve çocukları parasını vermeden çalıştırmaktır. Çocuk çalıştırmak uluslararası yasalarla yasaklandı. Kölelik, Batı sömürgeciliğinin bir gerçeğidir." diyen Karfa, Fransa'daki birçok limanın kölelikle ve köle ticaretiyle geliştiğini söyledi.

Ülkede köleliği yasalaştıran kişilerin onurlandırıldığını ifade eden Karfa, başkent Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bulunan, Afrika'da köleliği yasalaştıran ve kölelerin haklarını kısıtlayan, Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Jean-Baptiste Colbert'in heykeliyle ilgili tartışmaların yaşandığını belirtti.

Senegal asıllı Karfa, "Irkçılıkla mücadeleyi ancak yüzyıllar süren hakimiyet boyunca zihinlere yerleştirilen sembolleri yıkabilirsek gerçekleştirebiliriz. Bu semboller kamuya açık alanlarda da mevcut. Kölelik ve siyahilerin köleleştirilmesi döneminde bazı kişiler onurlandırıldı. Bunların sorgulanması gerekiyor." dedi.

Ülkede köleliğin sembol isimlerinin heykellerinin yanında konuyu açıklayan yazıların yer alması gerektiğini söyleyen Karfa, Bordeaux kentinde köleliği meşrulaştıran ve caddelere ismi verilen 20 kişiden 5'inde bunu yapmayı başardıklarını anlattı.

Karfa, Fransa'nın Biarritz kentinde bir mahalleye, siyahileri küçük düşürmek için "Negresse" adının verildiğini, bu terimin kölelikten doğduğunu belirtti.

Bu mahallenin isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurduklarını aktaran Karfa, "Siyahiler ve soy olarak ondan sonra gelenler köleliği reddettiler ve mücadele ettiler. Onlar sayesinde cumhuriyetin değerleri oluştu." dedi.

Karfa, "Fransa, Portekiz, İngiltere, Hollanda ve Danimarka'dan sonra köleliğin temel Avrupa ülkesi oldu. 1 milyon 500 bin Afrikalı, Fransızlar tarafından limanlara getirildi. Ülkede köleliğin yapıldığı 4 büyük liman var, bunlar Nantes, Bordeaux, Le Havre ve La Rochelle. Bayonne, Rochefort, Dunkerque, Saint-Malo gibi küçük limanlar da var. Toplam 30 kadar Fransız limanında 18. yüzyılda siyahilerin ve ondan sonra gelenlerin köle ticareti yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Fransa bu geçmişiyle yüzleşmeli"

Fransa'nın da bunu kabul ettiğini ifade eden Karfa, 2001'de köle ticaretini ve köleliği insanlığa karşı suç olarak tanıyan yasa çıkarıldığını söyledi.

Karfa, "Fransa bu geçmişiyle yüzleşmeli. Fransa bunda gecikti." dedi.

Fransa'nın 2001'de yasanın çıkarılmasından sonra bu konuda çalışmaya başladığını ifade eden Karfa, Fransa'nın 2001'e kadar kölelik mağdurlarının acısını ve onların özgürlük için mücadelesini inkar ettiğini belirtti.

Karfa, 1990'lı yıllarda derneklerin mücadelesiyle ve baskısıyla 2001'de söz konusu yasanın Ulusal Meclis'te onaylandığını kaydetti.

Ülkede, üyesi olduğu Köleliğin Hafızası Vakfının kurulduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptığını ifade eden Karfa, Colbert'in Ulusal Meclis'in önündeki heykelinin yanı sıra meclisin içinde de adının verildiği bir salonun bulunduğunu söyledi.

Karfa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Napoleon Bonaparte hakkında övgüler yağdırdığını ancak kimsenin onun köleliğin önemli isimlerinden biri olduğunu söylemediğini kaydetti.

Ülkede 1794'te köleliğin kaldırıldığını ancak Napoleon Bonaparte'ın 1802'de bunun yeniden tesis ettiğini belirten Karfa, Fransa'nın kölelik tarihinin "limanlar tarihi" olduğuna dikkati çekti.

Merkezi Bordeaux'da bulunan "Memoire et Partage" Derneğinin, Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde şubesi bulunuyor.

Fransız Hafıza ve Paylaşım Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır
Fransız Hafıza ve Paylaşım Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır
Fransız Hafıza ve Paylaşım Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır
Fransız Hafıza ve Paylaşım Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır

Bordeaux, Aralık, Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız 'Hafıza ve Paylaşım' Derneği Başkanı Karfa: 'Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız "Hafıza ve Paylaşım" Derneği Başkanı Karfa: "Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır" - Son Dakika
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