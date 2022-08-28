Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA

La Tribune, Pilot, Paris, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı - Son Dakika

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