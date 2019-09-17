Son Dakika Haberleri: Fransız heyet, Türk lisesi sorununu aşmak için Ankara'da
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Fransız heyet, Türk lisesi sorununu aşmak için Ankara'da

50 dakika önce

Fransa Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.

Fransız heyet, Türk lisesi sorununu aşmak için Ankara'da, System.String[]

Fransa Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyet, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için bugün ve yarın Ankara'da temaslarda bulunacak.


Fransız ve Türk heyetleri arasında yapılacak görüşmelerde, daha önceki temaslarda kaleme alınan ortak taslak konusunda sorunlar aşılmaya çalışılacak.

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Fransa, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:45 
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