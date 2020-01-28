Fransız heyeti, Kaymakam Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) heyeti, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı ziyaret etti.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Fransa Kalkınma Ajansı AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Fransız heyeti, ilçede yapılması planlanan yaklaşık 22 milyon Euro değerindeki kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

Aktaş, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine katkıda bulunan Fransız heyetine teşekkür etti.

AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech da Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçeye finansman olarak yatırım yapacakları için mutlu olduklarını kaydetti.