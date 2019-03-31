Son Dakika Haberleri: Fransız Hükümetinde Yeni Atamalar Yapıldı

Fransız Hükümetinde Yeni Atamalar Yapıldı

3 saat önce

Fransa'da, Sibeth Ndiaye'nin Hükümet Sözcülüğüne, Amelie de Montchalin'in Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına ve Cedric O'nun Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanlığına atandığı açıklandı.

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Fransa'da, Sibeth Ndiaye'nin Hükümet Sözcülüğüne, Amelie de Montchalin'in Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına ve Cedric O'nun Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanlığına atandığı açıklandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kabinede yeni atamaların yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Senegal asıllı Ndiaye'nin gelecek yıl yapılacak belediye seçimlerinde yarışmak için görevinden ayrılan Benjamin Griveaux'nun yerine Hükümet Sözcülüğüne getirildiği belirtildi.

AB Bakanlığı görevinden mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için istifa eden Nathalie Loiseau'nun yerine Amelie de Montchalin'in atandığı bildirildi.

Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine de Mounir Mahjoubi'nin yerine Cedric O'nun getirildiği ifade edildi.

Loiseau'nun, 26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Loiseau, AP seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) liste başı adayı gösterilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hükümet, Güncel
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