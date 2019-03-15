Fransız İçişleri Bakanından "İbadethanelerde Güvenliği Artırın" Talimatı

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülkedeki ibadethanelerin güvenliğini artıracağını duyurdu.

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülkedeki ibadethanelerin güvenliğini artıracağını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Castaner bölge valilerini "büyük dikkate" çağırarak ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını talep etti.



Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner bölge valilerinden ibadethanelerin güvenliğini artırmasını istedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan ayrıca ibadethane yakınlarında güvenlik güçlerinin devriye gezmesinin sağlanacağını açıkladı.



Öte yandan İçişleri Bakanı Castaner, Yeni Zelanda'da en az 49 kişinin hayatına mal olan cami terör saldırısını "menfur" olarak tanımlayıp kınadı. - PARİS

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