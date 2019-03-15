Son Dakika Haberleri: Fransız İçişleri Bakanından "İbadethanelerde Güvenliği Artırın" Talimatı

Fransız İçişleri Bakanından "İbadethanelerde Güvenliği Artırın" Talimatı

16 dakika önce

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülkedeki ibadethanelerin güvenliğini artıracağını duyurdu.

Fransız İçişleri Bakanından
Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülkedeki ibadethanelerin güvenliğini artıracağını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Castaner bölge valilerini "büyük dikkate" çağırarak ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını talep etti.

Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner bölge valilerinden ibadethanelerin güvenliğini artırmasını istedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan ayrıca ibadethane yakınlarında güvenlik güçlerinin devriye gezmesinin sağlanacağını açıkladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Castaner, Yeni Zelanda'da en az 49 kişinin hayatına mal olan cami terör saldırısını "menfur" olarak tanımlayıp kınadı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Fransa, İçişleri Bakanı, Yeni Zelanda, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklama! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız İçişleri Bakanından "İbadethanelerde Güvenliği Artırın" Talimatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]