Son Dakika › Dünya › Fransız ilaç devi Sanofi: Koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz - Son Dakika Dünya
Fransız ilaç devi Sanofi: Koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz
6 saat önce
Fransız ilaç devi Sanofi: koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz
Fransız Sanofi sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacıyla koronavirüse yakalanan 300 bine yakın hastanın tedavi edilebileceğini ve bu konuda yapılan denemelerin oldukça "umut vaat edici" olduğunu açıkladı.
İlaç devi, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:42
Son Dakika Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti