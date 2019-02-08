Fransız İtalyan İlişkileri Krizde: Durum Bu Noktaya Nasıl Geldi?
6 dakika önce
Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı.
Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı. Peki ilişkiler bu noktaya nasıl geldi? Krizin perde arkasındaki nedenler neler?…
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:56 Kaynak: Youtube
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