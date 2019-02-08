Son Dakika Haberleri: Fransız İtalyan İlişkileri Krizde: Durum Bu Noktaya Nasıl Geldi?

Fransız İtalyan İlişkileri Krizde: Durum Bu Noktaya Nasıl Geldi?

6 dakika önce

Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı.

Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı. Peki ilişkiler bu noktaya nasıl geldi? Krizin perde arkasındaki nedenler neler?…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/08/fr...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:56 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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