Son Dakika Haberleri: Fransız İtalyan İlişkileri Krizde: Durum Bu Noktaya Nasıl Geldi?

Fransız İtalyan İlişkileri Krizde: Durum Bu Noktaya Nasıl Geldi?

2 saat önce

Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı.

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Fransa ile İtalya arasında son 8 aydır dozu artan siyasi gerilim Fransa'nın Roma'daki Büyükelçisini geri çekmesine kadar vardı. Peki ilişkiler bu noktaya nasıl geldi? Krizin perde arkasındaki nedenler neler?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:58 

İtalya, Fransa, Roma, Dünya
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