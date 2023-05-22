Bağcılar'da sır gibi ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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Bağcılar'da sır gibi ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

22.05.2023 17:51

İstanbul Bağcılar'daki özel bir hastaneye tüp mide ameliyatı olmak için gelen Fransız Anestezi Uzmanı Dalila Soudani hastanenin banyosunda cansız bedeni bulundu. İlk tespitlere göre Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet ağrı kesici iğne vurduğu tespit edilirken, vücudunda darp izine rastlanmadı. Hastaneden yapılan açıklamada ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

Anestezi Uzmanı Dalila Soudani, Bağcılar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi. Soudani, 19 Mayıs akşam özel hastaneye giriş yaptı.

HASTA BAKICILAR TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU

Tek başına hastaneye giden Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için tahlillerini yaptırdı. Gece burada kalan kadın sabahı 07.30 sıralarında hastane odasındaki banyoda hasta bakıcılar tarafından ölü bulundu.

20 ADET AĞIR KESİCİ İĞNE

İlk belirlemelere göre, Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğu tespit edildi. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi.

YAKINLARI ADLİ TIP'TA TEŞHİSTE BULUNDU

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soudani'nin Fransa'dan Türkiye'ye gelen erkek kardeşi, amcası ve yakınları ise Adli Tıp Kurumu'nda teşhiste bulundu. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Fransız kadının cenazesinin ülkesine götürüleceği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastane ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. Kadına sadece tahlil yapıldığı belirtilirken ağrı kesicileri de kendisinin vurduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Anestezi, Bağcılar, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

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