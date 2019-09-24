Son Dakika Haberleri: Fransız karargahı kütüphaneye dönüştürülüyor
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Fransız karargahı kütüphaneye dönüştürülüyor

28 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkhan Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkhan Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Kırıkhan Belediyesi, Fransız güçlerinin karargahı olan, Hatay'ın anavatana katılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binası olarak hizmet veren yapının kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yapının belediyeye devri için, tarihi binada imza töreni düzenlendi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, törende yaptığı konuşmada, eserin kentin en güzel binalarından biri haline getirileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ölçekte, bu kadar tarihi sembolizmi olan bir bina ilk kez kütüphane olarak açılıyor. Biz yaşayan kütüphanelerin kurulmasını istiyorduk. Kütüphaneler, kuru ve soğuk duvarların olduğu yerler değil, insanların çay içeceği yerler haline gelsin istiyorduk. Geçen yıl İl Kütüphanesini bu hale getirdik. İnşallah burayı da o şekilde hazırlayıp hizmete açacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ise "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında binayı belediyeye devrettiklerini dile getirdi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise 1926'da Fransızların Hatay'ı işgali döneminde yapılan binada çalışmaların yaklaşık bir ayda tamamlanacağını, kütüphanede ücretsiz çay, kahve ikramında bulunulacağını anlattı.

Fransız karargahı kütüphaneye dönüştürülüyor

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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