Son Dakika Haberleri: Fransız Kardinal Çocuk İstismarını Örtbastan Suçlu Bulundu

Fransız Kardinal Çocuk İstismarını Örtbastan Suçlu Bulundu

1 saat önce

Fransa'da bir mahkeme, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'i, rahip Bernard Preynat'ın çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını örtbas etmekten suçlu buldu.

Fransız Kardinal Çocuk İstismarını Örtbastan Suçlu Bulundu, System.String[]
Fransa'da bir mahkeme, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'i, rahip Bernard Preynat'ın çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını örtbas etmekten suçlu buldu.

Lyon Mahkemesi, Barbarin'i Preynat'ın çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını örtbas ettiği için 6 ay geciktirilmiş hapis cezasına çarptırdı.

Barbarin'in avukatları kardinalin suçu inkar ettiğini ve kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Kararın ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Barbarin, birkaç gün içinde Roma'ya gideceğini ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e istifasını sunacağını bildirdi.

Barbarin'e ilişkin suçlama, Vatikan'a yönelik cinsel istismar suçlarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Yakın dönemde, iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Avustralya Kardinali George Pell gözaltına alındı.

Süreç

Barbarin'e ilişkin yargı süreci 2017'de başladı. Fransa'da Ocak 2016'da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandal hakkında 45 yıl sonra itirafta bulundu.

İtirafın ardından çok sayıda mağdur da ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katıldı. Rahip Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyuldu.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin, Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulandı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atadı, papaz, altı ay sonra eski görev bölgesine döndü.

Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Fransa, Lyon, Güncel
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