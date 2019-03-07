Fransız Kardinal Çocuk Tacizini Gizlemekten Suçlu Bulundu

Bir Fransız mahkemesi, Fransız Kardinal Philippe Barbarin'i piskoposluk bölgesindeki çocuk tacizini mahkemeye rapor etmeyerek gizlemekten suçlu buldu.

Bir Fransız mahkemesi, Fransız Kardinal Philippe Barbarin'i piskoposluk bölgesindeki çocuk tacizini mahkemeye rapor etmeyerek gizlemekten suçlu buldu.



Lyon mahkemesi, Fransa'da önde gelen Katolik din adamlarından biri olan 68 yaşındaki Kardinal Barbarin'i, Fransa'nın en önemli kilisesinde 2014 temmuz ve 2015 haziran aylarında bir rahibin çocuklara karşı işlediği cinsel tacizi mahkemeye bildirmeyip gizlemekten suçlu bularak 6 aylık askıya alınmış hapis cezası verdi.



Rahip Bernard Preynat'in tacizine uğrayan kişiler Kardinal Barbarin ve diğer kilise personelinin Rahip Preynat'ı yıllarca koruduğunu ancak zaman aşımı sebebiyle Kardinalin serbest bırakılacağını beklediklerini söyledi.



Savcı, suçlamaya karşı herhangi hukuki ispatın olmadığını söyledi. 1970 ila 1980 arasında erkek izcileri taciz ettiğini itiraf eden rahibin ayrıca yargılanacağı belirtildi.



Fransa'da 2018 Nisan ayında başlayan duruşma dokümanların tercümesi için ertelenmişti. - LYON

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