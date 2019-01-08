Son Dakika Haberleri: Fransız Kilisesi'nde Taciz Skandalı: Kardinal Barbarin ve Altı Papaz Hakim Karşısında

Fransız Kilisesi'nde Taciz Skandalı: Kardinal Barbarin ve Altı Papaz Hakim Karşısında

1 saat önce

Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı: Kardinal Barbarin ve altı papaz hakim karşısında.

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Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı: Kardinal Barbarin ve altı papaz hakim karşısında
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:37 

Dünya
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