Son Dakika Haberleri: Fransız komşuların 'gürültücü ördek' davasında karar açıklandı
Son Dakika Dünya Fransız komşuların 'gürültücü ördek' davasında karar açıklandı - Son Dakika Dünya

Fransız komşuların 'gürültücü ördek' davasında karar açıklandı

6 saat önce

Fransa'da 36 yıldır aynı bölgede yaklaşık 50 ördek ve kaz yetiştiren Dominique Douthe'u "aşırı gürültüden" dolayı mahkemeye veren komşuları davayı kaybetti.

Fransız komşuların 'gürültücü ördek' davasında karar açıklandı, System.String[]

Fransa'da 'aşırı gürültücü ördekler' nedeniyle mahkemelik olan komşuların davası karara bağlandı. Şikayetçi komşu davayı kaybederken, gelecek yıl gürültü ölçümü yapılmasına karar verildi.


Fransa'da yaşayan 36 yıldır aynı bölgede yaklaşık 50 ördek ve kaz besleyen Dominique Douthe, "aşırı gürültüden" şikayetiyle komşusu tarafından mahkemeye verildi. Dax belediyesinde bulunan mahkeme tarafları dinledikten sonra davayı hükme bağladı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 
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