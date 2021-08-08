Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket

Spor tarihinin en büyük insanlık ayıplarından birini Fransız koşucu Morhad Amdouni işledi. Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta gerçekleşen yarışta sporcular için kenara koyulan içme suları, Amdouni tarafından yere itildi.

SADECE KENDİSİ İÇTİ

Amdouni, koşu esnasında yapacağı bu kötü hareketi adeta planlayıp, uygulamaya döktü. Suları tek tek deviren Fransız koşucu, en sonuncusunu kendisini aldı ve kimseye su bırakmadı. Yaşanan bu olay tüm sporseverlerin tepkisini çekti.