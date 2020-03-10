Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'e virüse yakalandı.



Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.