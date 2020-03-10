Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da Kültür Bakanı Franck Riester’e virüse yakalandı. Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı, System.String[]

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'e virüse yakalandı.


Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Fransa, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:32 
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