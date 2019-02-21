Fransız Kültür Merkezi Kadın Yönetmenlere Salonunu Açtı

1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2.Kadın Yönetmenler Haftası'nın etkinlik programı Konak Belediyesine ait olan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin yanı sıra, bu yıl Fransız Kültür Merkezi'nde de gerçekleştirilecek.

İLKLER UNUTULMAZLAR'DA ÖDÜLLÜ FİLMLER

Geçen yıl etkinliğin ana teması olan İlkler Unutulmaz dört uzun metraj filmden oluşan bir seçkiyle bu yıl da Kadın Yönetmenler Haftasında yer buluyor. 2018'de İstanbul Film Festivalinde en iyi film ödülünü alan Vuslat Saraçoğlu'nun Borç'u; Adana Film Festivalinde en iyi film ve SİYAD ödülü alan Banu Sıvacı'nın Güvercin'i; Berlin ve Montreal Film Festivallerinde gösterilen Ceylan Özçelik'in Kaygı'sı; Ahu Öztürk'ün Toz Bezi ve Mart ayında vizyona girecek olan Sefa Öztürk'ün Güven'i bu seçkide yer alan filmler.

YÖNETMENLERİN ACEMİLİK YILLARI VE YAVRU KUŞ

2.Kadın Yönetmenler Haftası'nın en ilginç başlıklarından biri şüphesiz Yavru Kuş. Ödüllü yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Gülten Taranç, Sefa Öztürk ve sinema yazarı Banu Bozdemir'in kariyerlerinin başında çektikleri ilk kısa filmlerinin gösterileceği bu bölümde, yönetmenlerin katılacağı bir de söyleşi yer alıyor. Etkinliğin direktörlerinden Gülten Taranç, "Yavru Kuş'a özellikle şu an sinema TV okuyan kız öğrencilerin katılmasını çok istiyoruz," diyor. "Burada göstereceğimiz kısa filmler, teknik olarak sorunlu, içerik olarak fazlasıyla cüretkar, şimdi hepimizin gülümseyerek baktığı işler. Amacımız sinemanın uzun bir yolculuk olduğunu, hepimizin aynı yerlerden geçerek bir noktaya varabildiğini göstermek, yeni sinemacılara cesaret vermek."

SİNEMA GÖZ: BELGESEL SİNEMASINDA KADINLAR

Etkinliğin belgesel filmlere ayrılmış olan bölümü Sinema Göz adını taşıyor. Program hakkında bilgi veren direktör Şebnem Vitrinel, "Böyle bir kararla yola çıkmamış olmamıza karşın, Sinema Göz'de kayıplar ve arayışlar duygusu öne çıktı. Seçkide dört yönetmenden beş belgesel film var ve hepsinde de bu alt duygu hakim," diyor. Sinema Göz'de, aynı zamanda Haftanın açılış filmi olan, Dilek Kaya'nın TRT ödüllü filmi Kâzım; Sevinç Baloğlu'nun Karaköy'ün Tonları; Aysim Türkmen'den Selahattin'in İstanbul'u ve Jale İncekol'un üçleme olarak planladığı çalışmasının ilk iki filmi olan Müzikli Bir Hikaye ve Umutlu Bir Hikaye izlenebilir.

2.Kadın Yönetmenler Haftası bu başlıklar dışında üç uzun metraj film daha gösteriyor. Çiğdem Vitrinel'in ikinci uzun metrajı Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku; Görkem Yeltan'ın ikinci uzun metrajı Bağcık ve Çağla Zencirci'den bu hafta vizyona girecek olan Sibel.

Uzun metraj filmlerden başka, Kısa Candır Seçkisi altında toplanmış 12 kısa film, aralarında ünlü yönetmenler Nursan Esenboğa ve Burçak Üzen'in de bulunduğu isimlerin hazırladığı atölyeler ve söyleşiler de 2.Kadın Yönetmenler Haftası'nın içeriğini oluşturuyor.