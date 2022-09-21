Fransız Kültür Merkezi'nin düzenlediği Fransızca Çeviri Ödülleri'nin kısa listesi açıklandı. Listede Emine Sarıkartal, Hanife Güven, Orçun Türkay ve Zuhal Karagöz'ün çevirileri bulunuyor. Fransızca Çeviri Ödülü'nü kazanan ismi 4 Ekim'de ilan edecek. Ödül töreni, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro himayelerinde Fransa Sarayı'nda düzenlenecek. Fransız Kültür Merkezi Türkiye Çeviri ödülü 30 bin Türk lirası ve Genç Çevirmen Teşvik Ödülü ise 15 bin Türk lirası olarak belirlendi.

Fransız Kültür Merkezi'nin Türkiye'nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği Fransızca Çeviri Ödülleri'nde kısa liste açıklandı. Jürinin yaptığı açıklamaya göre değerlendirme, çevirmenlerin Türkçe metinde kullandığı dil ve üslubun kaynak metnin yazarının seçimleriyle eş değer tarz ve düzeyde kullanılması, somut bilgi ve kavramların yeterli düzeyde ve doğru olarak aktarılması, kültürel bağlam farklarının yarattığı sorunların çeviride kabul edilebilir biçimde çözümlenmiş olması ve yazı kalitesi bakımından doğruluk, akıcılık, kesinlik, kelime haznesinin zenginliği, ritim ve okunabilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak yapıldı.

ÖDÜLÜ KAZANAN ÇEVİRİ, 4 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Jüri başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Başkanı ve Actes Sud Yayınevi Koleksiyon Müdürü Timour Muhidine'in yaptığı; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Lale Özcan, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Oral, Galatasaray Üniversitesi Öğr. Gör. ve çevirmen Dr. Şilan Karadağ ile çevirmen ve editör Ayça Sezen'den oluşan jüri, Fransızca Çeviri Ödülü'nü kazanan ismi 4 Ekim'de ilan edecek. Ödül töreni, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro himayelerinde Fransa Sarayı'nda düzenlenecek. Fransız Kültür Merkezi Türkiye Çeviri ödülü 30 bin Türk lirası ve Genç Çevirmen Teşvik Ödülü ise 15 bin Türk lirası olarak belirlendi.

2022 Fransızca Çeviri Ödülleri Kısa Listesi şöyle:

"Emine Sarıkartal, Jean-François Lyotard, Ayrışma, İnka Yayınları

Hanife Güven, Eugène Ionesco, Notlar ve Karşı Notlar, Yapı Kredi Yayınları

Orçun Türkay, André Gide, Günlükler I., Yapı Kredi Yayınları

Zuhal Karagöz, Bernard Lahire, Rüyaların Sosyolojik Yorumu, Pinhan Yayınları."

Fransız Kültür Merkezi Fransızca Çeviri Ödülü, 2021 yılında Mahir Güven'in Fransızca aslından (Grand Frère) çevirdiği romanı Ağabey ile Ebru Erbaş'a verilmişti. Onur ödülü ise şubat ayında yaşamını yitiren Aysel Bora'ya takdim edilmişti.