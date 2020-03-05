Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti - Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti

20 dakika önce

Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiği belirtildi.

Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti, System.String[]

Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiği belirtildi.

Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.

Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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