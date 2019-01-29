Son Dakika Haberleri: Fransız Lactalis, Gürler’den tesis alıyor

Fransız Lactalis, Gürler’den tesis alıyor

59 dakika önce

Ak Gıda'nın Fransız sahibi Lactalis, Ege'nin en önemli üreticilerinden Gürsüt ve Pro Gıda'nın bazı tesislerini almak için masaya oturdu.

Fransız Lactalis, Gürler’den tesis alıyor, System.String[]
Ak Gıda'nın Fransız sahibi Lactalis, Ege'nin en önemli üreticilerinden Gürsüt ve Pro Gıda'nın bazı tesislerini almak için masaya oturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 

Ege, Ak Gıda, Ekonomi
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