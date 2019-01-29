Fransız Lactalis, Gürler’den tesis alıyor
59 dakika önce
Ak Gıda'nın Fransız sahibi Lactalis, Ege'nin en önemli üreticilerinden Gürsüt ve Pro Gıda'nın bazı tesislerini almak için masaya oturdu.
Ak Gıda
'nın Fransız sahibi Lactalis, Ege
'nin en önemli üreticilerinden Gürsüt ve Pro Gıda'nın bazı tesislerini almak için masaya oturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19
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