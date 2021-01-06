Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

06.01.2021 13:37
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

Dünyaca ünlü Fransa merkezli lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 çalışanını işten çıkaracak. Michelin'den yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar öncelikli olarak gönüllü erken emekliliği tercih edenler arasından yapılacak.

Fransız lastik üreticisi Michelin, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.

REKABET GÜCÜNÜ YÜZDE 5 ARTIRACAK

Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.

FABRİKA KAPANIŞI OLMAYACAK

Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.

Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

Michelin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika Ekonomi


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