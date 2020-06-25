Fransız Le Canard Enchaine gazetesi: "Libya'da oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan" - Son Dakika

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi: "Libya'da oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan"

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Canard Enchaine, Libya ile ilgili haberinde bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda "dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu" görüşlerine yer verdi.

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Canard Enchaine, Libya ile ilgili haberinde bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda "dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu" görüşlerine yer verdi.

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Libya'da darbeci General Halife Hafter'e destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 22 Haziran'da, "Erdoğan, Libya'da tehlikeli oyun oynuyor" açıklamasından sonra Fransız Le Canard Enchaine gazetesi Fransız diplomatların Türkiye ile ilgili görüşünü paylaştı. Haberde, stratejik oyunlara yer verilen bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü pozisyonunun Fransa'yı rahatsız ettiği, Fransız diplomatların Libya konusunda "Dürüstçe oyun oynayan sadece Türkiye" görüşünü paylaştıkları yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerini gizlemediği, aşikar oynadığını dile getiren Fransız diplomatların, "Oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan, kendisi jeolopolitik, askeri, petrol ve gazla ilgili hedeflerini asla gizlemedi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Akdeniz'de Kıbrıs ve Libya kıyıları ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerini dürüstçe açıkladığının altını çizdi. - PARİS

Cumhurbaşkanı, Fransa, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransız Le Canard Enchaine gazetesi: 'Libya'da oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan' - Son Dakika

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