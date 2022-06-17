Fransız Le Monde'dan Ukraynalıların Macron müttefikliğini "pek sevmediği" yorumu - Son Dakika
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Fransız Le Monde'dan Ukraynalıların Macron müttefikliğini "pek sevmediği" yorumu

17.06.2022 20:42
Fransız Le Monde'dan Ukraynalıların Macron müttefikliğini "pek sevmediği" yorumu

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını" yinelemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogda ısrar etmesi, Kiev ziyaretinin gecikmesi nedeniyle Ukraynalıların bundan rahatsızlık ve...

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını" yinelemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogda ısrar etmesi, Kiev ziyaretinin gecikmesi nedeniyle Ukraynalıların bundan rahatsızlık ve öfke duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin "Ukraynalıların pek sevilmeyen müttefiki Emmanuel Macron" başlıklı haberinde, Ukrayna'da Macron'un sonuçsuz çabalarına ithafen "boşuna konuşmak ve endişelenip hiçbir şey yapmamak" anlamındaki "macroner" (macronculuk) kelimesinin türediği belirtildi.

Haberde Kiev yönetiminin müttefiklerinin "Ukrayna'nın zaferini isteyenler" ve "Rusların tarafından elde edilen toprakların benimsendiği bir ateşkes isteyenler" olarak ikiye ayrıldığından bahsedilerek, savaşın başında iyi olan Paris ve Kiev ilişkilerinin Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesiyle kötüleştiğine dikkat çekildi.

O dönem Avrupalı liderlerin aksine Macron'un Kiev'e destek için ziyarete gitmediği belirtildiği haberde, Fransız Cumhurbaşkanının Putin ile diyalogda ısrar etmesinin Ukrayna'da "empati yoksunluğu olarak" algılandığına vurgu yapıldı.

Haberde bunun ardından, Macron'un farklı tarihlerdeki "Rusya ve Ukrayna'nın kardeş halklar olduğunu" söylemesi, "Rusya'nın küçük düşürülmemesi gerektiği" çıkışı ve bunu yinelemesinin yanı sıra "Kiev'in ve Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmek için Avrupa Siyasi Toplumu önerisiyle" Ukrayna cephesinde tepkiyle karşılandığına değinildi.

Paris ve Kiev arasındaki sorunun Fransa'nın siyasetinden çok, aslında Macron'nun küçümseyici olarak görülen demeçleri olduğu kaydedilen haberde, "Macron Bey, 4 aydan kısa bir sürede Ukrayna'da ülkenin en nefret edilen müttefiki haline gelmeyi başardı." ifadesine yer verildi.

Haberde, Macron'un defalarca davet edilmesine rağmen Ukrayna'ya ziyaretinin sadece dün Fransa'nın AB dönem Başkanlığının son günlere denk gelmesinin, Macron'a yöneltilen bir diğer eleştiri olduğuna değinildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Le Monde, Ukrayna, Fransa, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Le Monde'dan Ukraynalıların Macron müttefikliğini 'pek sevmediği' yorumu - Son Dakika

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