Fransız Legrand 5.5 milyon euroluk fabrika yatırımı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fransız Legrand 5.5 milyon euroluk fabrika yatırımı yaptı - Son Dakika Ekonomi

Fransız Legrand 5.5 milyon euroluk fabrika yatırımı yaptı

6 saat önce

Bina, elektrik ve dijital altyapılar için ürün ve sistemler geliştiren Fransız şirketi Legrand Grup, kendi bünyesinde yer alan İnform'un yeni fabrikasını 5.5 milyon euroluk bütçeyle tamamladı.

Fransız Legrand 5.5 milyon euroluk fabrika yatırımı yaptı, System.String[]

Bina, elektrik ve dijital altyapılar için ürün ve sistemler geliştiren Fransız şirketi Legrand Grup, kendi bünyesinde yer alan İnform'un yeni fabrikasını 5.5 milyon euroluk bütçeyle tamamladı.

Toplam 28 bin 500 metrekarelik bir alana konumlanan İnform fabrikası, UPS sektöründe tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde bulunduran tek firma olma özelliğine sahip. Sargılı elemanlar, dış etkenlerden izole edilmiş elektronik kart dizgi tesisi, mekanik üretim atölyesi ve montaj hatlarının yanı sıra Ar-Ge ve Müşteri Hizmetleri Merkezini bünyesinde barındıran tesis, 300 kişilik bir ekiple yönetiliyor.

Fabrika yatırımıyla ilgili açıklamada bulunan Legrand Grup Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frederic Xerri, Türkiye'nin kendileri için önemli bir konumda olduğunu söyledi ve ekledi:

"Endüstri 4.0 çerçevesinde yapılandırdığımız üretim süreçleri ile sürdürebilir kalite ve verimlilik elde edeceğimizi biliyoruz. Bu beklenen iş sonuçlarının da Legrand Türkiye'de daha fazla iş imkanı getireceğini ön görüyoruz."

Nesnelerin internetinden 2019'da 450 milyon euro ciro sağladıklarını 2020'de bunu 1 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Xerri, grubun 2018 yılı performansını da değerlendirdi:

"2018 yılında Türkiye'de çok güzel performans sergiledik. Globalde yüzde 8.6 oranında büyüyen Legrand, aynı dönemde Türkiye'de yüzde 40 büyüdü. 2019'da ise Türkiye'de yine çift haneli büyüdük. 2022 hakkında dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri ön görerek yorum yapmam oldukça zor fakat Legrand Grup olarak Türk iş gücüne ve Türkiye'ye inanıyoruz."

Açıklamaya göre, Endüstri 4.0 ile inşa edilen fabrikada, çevre dostu ve enerji tüketimi düşük ekipmanlar kullanılıyor; yüksek verimli trafo, LED aydınlatmalar, hareket ve varlık sensörleriyle sürdürülebilir dünyaya katkı sağlamayı hedefleyen İnform'un yeni fabrikası, her bir dağıtım panosunda tüketimi izleyip aksiyon alabilen güç analizörleri ve gün ışığından yararlanmayı sağlayan çatı tasarımına da sahip.


Türkiye, Legrand, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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