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Fransız limanında Suudi bandıralı gemiye silah yüklenildi, aktivistler protesto etti
6 saat önce
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bayraklı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi. Eylemciler Bahri Yanbu adlı geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yaptığını iddia ediyor
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bandıralı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi.
Eylemciler söz konusu geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yapması üzerine ülkeye geldiğini iddia ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26
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