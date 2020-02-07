Fransız limanında Suudi bandıralı gemiye silah yüklenildi, aktivistler protesto etti

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bandıralı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi.



Eylemciler söz konusu geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yapması üzerine ülkeye geldiğini iddia ediyor.