Fransız mahkeme: İş seyahatinde cinsel ilişki esnasında ölmek iş kazasıdır
55 dakika önce
Fransız yargısı iş seyahatinde sırasında cinsel ilişkiye girerken kalp krizi geçiren bir kişinin ölümünü "iş kazası" olarak değerlendirdi. Şirket aileye tazminat ödemek zorunda.
Adam, eşi olmayan başka bir kadın ile birlikte olmuştu.
Fransız yargısı iş seyahatinde sırasında cinsel ilişkiye girerken kalp krizi geçiren bir kişinin ölümünü "iş kazası" olarak değerlendirdi. Şirket aileye tazminat ödemek zorunda.
TSO inşaat şirketinde çalışan adam, 2013 yılı şubat ayında çalıştığı şirket tarafından Meung-sur-Loire şehrine iş seyahatine gönderildi. Orada tanıştığı bir kadın ile cinsel ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçiren adam partnerinin evinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00
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