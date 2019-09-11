Fransız mahkeme: İş seyahatinde cinsel ilişki esnasında ölmek iş kazasıdır

Fransız yargısı iş seyahatinde sırasında cinsel ilişkiye girerken kalp krizi geçiren bir kişinin ölümünü "iş kazası" olarak değerlendirdi. Şirket aileye tazminat ödemek zorunda.



TSO inşaat şirketinde çalışan adam, 2013 yılı şubat ayında çalıştığı şirket tarafından Meung-sur-Loire şehrine iş seyahatine gönderildi. Orada tanıştığı bir kadın ile cinsel ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçiren adam partnerinin evinde yaşamını yitirdi.