Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti
24 dakika önce
Fransız mahkemesi, Paris’teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti. Paris banliyösü Montreuil’deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38
Fransız mahkemesi, başkent Paris
'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti.
Paris banliyösü Montreuil'deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.
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