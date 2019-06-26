Son Dakika Haberleri: Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti
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Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti

24 dakika önce

Fransız mahkemesi, Paris’teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti. Paris banliyösü Montreuil’deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.

Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti, System.String[]
Fransız mahkemesi, başkent Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti.

Paris banliyösü Montreuil'deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 
Anne, Paris, Dünya
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