Fransız Mahkum Ülkenin En Büyük Hapishanesinden Kaçtı
27 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusunda bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'in güney doğusunda bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusundaki Val-de- Marne
bölgesinde bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi. Kimliği belirtilmeyen mahkumun, daha önce de kaçma teşebbüsünde bulunduğu ardından özel gözetim altında tutulduğu ancak tedbirlere rağmen hapishaneden kaçtığı bildirildi.
Hapishane duvarını tırmanıp aştığı öğrenilen kaçak mahkumun, cezaevi memurlarının ateş etmesine rağmen kaçabildiği söylendi. Dışarıdan herhangi bir yardım almadığı ve elinden yaralandığı öğrenilen mahkümun halen arandığı açıklandı.
Öte yandan kaçışın yaşandığı Fresnes hapishanesi 2500 mahküm sayısı ile Fransa'nın en büyük hapishanesi olarak biliniyor. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:24 Kaynak: İHA
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