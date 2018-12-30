Son Dakika Haberleri: Fransız Mahkum Ülkenin En Büyük Hapishanesinden Kaçtı

Fransız Mahkum Ülkenin En Büyük Hapishanesinden Kaçtı

27 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusunda bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.

Fransız Mahkum Ülkenin En Büyük Hapishanesinden Kaçtı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusunda bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusundaki Val-de- Marne bölgesinde bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi. Kimliği belirtilmeyen mahkumun, daha önce de kaçma teşebbüsünde bulunduğu ardından özel gözetim altında tutulduğu ancak tedbirlere rağmen hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Hapishane duvarını tırmanıp aştığı öğrenilen kaçak mahkumun, cezaevi memurlarının ateş etmesine rağmen kaçabildiği söylendi. Dışarıdan herhangi bir yardım almadığı ve elinden yaralandığı öğrenilen mahkümun halen arandığı açıklandı.

Öte yandan kaçışın yaşandığı Fresnes hapishanesi 2500 mahküm sayısı ile Fransa'nın en büyük hapishanesi olarak biliniyor. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

Marne, Paris, Fransa, 3. Sayfa
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